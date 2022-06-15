Російські військові зникають на полі бою в Україні, – ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР

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Російські військові гублять своїх колег на полі бою, а новобранці масово відмовляються лишатися на війні.

Про це в середу, 15 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на нові перехоплення.

Двоє російських військових обговорюють зникнення товариша і роблять висновок, що він, імовірно, мертвий.

“200-й, імовірно. Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели десять людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє”, – нарікає загарбник.

За словами росіянина, до його підрозділу приєдналися 90 “курильських” людей. Усі вони були шоковані, половина з них відмовилися залишатися.

Інший співрозмовник додає, що “зараз так буде всюди”. Військовий скаржиться, що після поранення постійно переміщується з одного госпіталю в інший.

“То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно перебуваю, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують”, – говорить він.

Рашист нарікає, що лікарям на все байдуже. Так, два дні він пробув у військово-медичній академії Санкт-Петербурга, однак лікування йому там так і не призначили. “Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все”, – ділиться він.

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