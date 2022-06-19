Парламентські вибори у Франції: Макрон втрачає більшість, у Ле Пен – шалений прорив

Голосування Марін Ле Пен. Фото з твітера

На парламентських виборах у Франції блок президента Еммануеля Макрона “Разом” може отримати від 210 до 250 мандатів, тоді як для більшості в Національних зборах необхідно щонайменше 289.

Про це свідчать екзит-поли, проведені інститутом Ifop, повідомляє “Європейська правда“.

На другому місці – блок “Новий народний екологічний і соціальний союз” (Nupes) на чолі з лівим Жаном-Люком Меланшоном, який може отримати від 150 до 180 мандатів.

Справжнім проривом став результат ультраправої Марін Ле Лен – її “Національне об’єднання” може отримати від 80 до 100 мандатів. При цьому на минулих виборах радикальна партія, лідерку якої вважають проросійською, отримала лише 8 мандатів (досі французька політична система “зменшувала” можливості для перемоги радикалів).

Також у новий склад парламенту проходять “Республіканці” – вони можуть отримати від 60 до 70 мандатів.

Решту мандатів – до 31 – можуть отримати незалежні кандидати.

Розбіжність в оцінках пояснюється тим, що вибори у Франції відбуваються в мажоритарних округах.

Після офіційного підрахунку 82% голосів, поданих на виборах у неділю, 19 червня, блок Макрона здобував 230-240 місць у парламенті, блок Меланшона – 165-175, партія Ле Пен – 80-85, “Республіканці” – 62-68.

Це перший випадок після конституційної реформи 2000 року, коли партія президента, який напередодні виграв вибори, не матиме своєї більшості у Національних зборах. Адже вважається, що ця реформа і була спрямована на надання переваги чинному президенту.

Для порівняння, на попередніх виборах 2017 року новостворена партія Макрона “Вперед, республіко” отримала 350 мандатів.

Ймовірно, доля другої президентської каденції Макрона залежатиме від того, чи погодяться (і на яких умовах) “Республіканці” увійти у коаліцію.

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