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Перший тур парламентських виборів у Франції: ліві й макронівці йдуть на рівні

12/06/2022 21:38

Блок лівих партій NUPES на чолі з Жан-Люком Меланшоном, за попередніми даними, здобуває незначне лідерство в першому турі виборів до парламенту Франції, що відбувся в неділю, 12 червня. За іншими даними, ліві мають приблизно таку ж підтримку, як і ліберальний блок президента Макрона.

Про це повідомляють Le Figaro та Le Monde.

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, блок NUPES, що включає соціалістів, комуністів, “Нескорену Францію” та екологістів, здобуває 25,7% голосів виборців.

Блок Ensemble (“Разом”) на чолі з президентом Еммануелем Макроном – 25%.

На третьому місці – крайньо права партія “Національне об’єднання” Марін Ле Пен – 19,3%.

На четвертому – блок правих партій UDC на чолі з “Республіканцями” – 11,6%.

“Ле монд” з посиланням на дані екзит-полів передає, що ліві й “Разом” мають по 25,2%, партія Ле Пен – 18,9%, UDC – 13,7%.

Як зазначає Le Figaro, блок “Разом!” має всі шанси здобути більшість голосів за результатами другого туру парламентських виборів, що пройде 19 червня.

За оцінками, кандидати від “Разом!” можуть отримати від 275 до 310 місць у Національній асамблеї, тоді як для абсолютної більшості потрібно 289 депутатів.

Якщо Макрон отримає лише відносну більшість, він змушений буде співпрацювати з іншими парламентськими групами для затвердження своїх законопроєктів.

На попередніх виборах, 2017 року, центристська партія Макрона “Вперед, Республіко!” здобула абсолютну більшість місць — 308, а в об’єднанні з партією “Демократичний рух” центристський блок налічував 350 депутатів. Нині “Демократичний рух” входить до блоку “Разом”.

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