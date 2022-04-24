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Перемога Макрона: президент Франції зміг переобратись на посаду вперше з 2002 року

24/04/2022 22:29

Еммануель Макрон залишається на посаді президенті Франції на другий термін. У другому турі виборів, що відбулися 24 квітня, він набрав 58,2% голосів.

Як повідомляє Le Mond, про це свідчать результати екзит-полів від Ipsos-Sopra Steria для France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD та інших медіа.

Відтак Макрон стає першим президентом Франції з 2002 року, якому вдалося переобратися на другий термін.

Правопопулістська суперниця Макрона, прихильна до Путіна лідерка партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен отримала 41,8%.

Таким чином, розрив між кандидатами став дещо меншим, аніж на виборах 2017 року, коли за ліберала Макрона віддали голоси 66,1% виборців, а за Ле Пен – 33,9%.

Для сім’ї Ле Пен (батько Жан-Марі й дочка Марін) нинішні президентські вибори – вже восьмі програні, починаючи з 1974 року. При цьому на трьох виборах вони змагалися у другому турі.

Нагадаємо, за підсумками першого туру голосування, який відбувся 10 квітня, лідирував Макрон – 27,8% голосів. Ле Пен тоді здобула 23,1%.

Вирішальною для перемоги чинного президента стала позиція виборців лівого Жана-Люка Меланшона, який у першому турі набрав майже 22% і закликав не голосувати за Ле Пен. Крім того, підтримали Макрона Валері Пекрес із “Республіканців” і “зелений” Янік Жадо, що мали майже 10% на двох.
Таким чином, переважна більшість французів знову об’єдналися проти ультраправого кандидата.

Еммануеля Макрона вже привітали з перемогою президенти Європейської ради Шарль Мішель та Єврокомісії – Урсула фон дер Ляєн.

Для України його перемога важлива через те, що Євросоюз принаймні не погіршить свою позицію щодо нинішньої підтримки України у відбитті російської агресії. Тоді як близька до росіян Ле Пен найімовірніше спричинила б розкол ЄС із цього питання, негативно спрацювала б щодо лінії НАТО, поставок зброї Україні тощо.

Як відомо, Еммануель Макрон був фаворитом виборів, проте Ле Пен зуміла створити добру базу для участі її партії в парламентських виборах, які пройдуть цього літа.

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