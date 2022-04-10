Макрон виграв перший тур президентських виборів у Франції

За результатами голосування на виборах президента Франції 10 квітня чинний президент Еммануель Макрон здобуває 28,6%, випереджаючи ультраправу кандидатку Марін Ле Пен, більш орієнтовану на РФ.

Як повідомляє “Європейська правда” із посиланням на Figaro, про це свідчить екзит-пол, проведений Ifop-Fiducial.

За цими даними, центрист Макрон здобув 28,6% голосів у першому турі, Ле Пен – 23,9%, і вони зустрінуться у другому турі, який пройде 24 квітня.

Майже впритул до Ле Пен наблизився ультралівий кандидат від “Бунтівної Франції” Жан-Люк Меланшон – екзит-пол дає йому 20,2%.

Натомість результат дружнього до Путіна ультраправого кандидата Еріка Земура виявився дуже низьким – політик, який свого часу претендував на вихід у другий тур, набрав лише 6,8%.

Ще менше здобула помірковано права кандидатка від “Республіканців” Валері Пекресс – 4,6%.

За оцінками Ifop-Fiducial, явка у першому турі склала 65%. Це нижче, ніж у 2017-му (78,69%) та у 2012-му (79,48%) роках.

Попередні опитування прогнозували у другому турі перемогу Макрона над Ле Пен із показником 53% проти 47%. Згідно з цим опитуванням, у першому турі Макрон мав отримати 28%, а Ле Пен – 23%.

Варто зауважити, що з наближенням дати виборів рейтинг Макрона дещо знижувався, а Ле Пен – зростав.

Ультраправа та євроскептична Марін Ле Пен, орієнтована на Володимира Путіна, останнім часом демонструвала деякий дрейф у бік поміркованості. Вона засудила війну проти України і зустрілася з українськими біженцями, хоча демонстративно не прийшла на засідання парламенту Франції, коли перед ним виступав Володимир Зеленський.

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