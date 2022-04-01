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Макрон зустрівся з мером Мелітополя

01/04/2022 19:54

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся зі звільненим з полону росіян мером Мелітополя Запорізької області Іваном Федоровим.

Про це президент Франції повідомив у п’ятницю, 1 квітня, на сторінці у ФБ.

Допис написаний українською мовою: “Важко уявити, що пережив викрадений російською армією мер Мелітополя. Тепер він на волі і все нам розповів. Його історія приголомшує. Я висловив йому та депутаткам Верховної Ради, що приїхали з ним, наше захоплення та підтримку. Пліч-о-пліч з Україною, рішуче й до кінця!”, – написав Макрон. 

Як інформувала “Новинарня“, законного міського голову Івана Федорова викрали в окупованому Мелітополі 11 березня через його проукраїнську позицію. 12 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що мелітопольський мер живий, але його утримують і катують за те, що він не хоче сказати, що радий бачити російську владу. Замість нього російські окупанти спробували поставити на чолі міста Галину Данильченко, яка закликала людей не чинити опір, а місцевих депутатів – входити до т.зв. “комітету народних обранців”.

16 березня мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону завдяки вдалій спецоперації.

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Україна

Макрон зустрівся з мером Мелітополя

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся зі звільненим з полону росіян мером Мелітополя Запорізької області Іваном Федоровим. Про це президент Франції повідомив у п’ятницю, 1 квітня, на сторінці у ФБ....

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