Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світову спільноту бути готовою до того, що повномасштабна війна Росії проти України затягнеться на тривалий час, і закликав до певних дій, аби Україна перемогла.

Про це він написав у своїй колонці для газети The Times, оприлюдненій увечері в суботу, 18 червня – наступного дня після чергового візиту до Києва.

Як зауважив Джонсон, президент РФ Володимир Путін іде на “виснаження”, тому війна РФ проти України не закінчиться швидко.

На думку британського прем’єра, у Путіна не вистачить мудрості, щоб відступити та завершити війну, адже він досі може вважати, що спроможний захопити Україну.

“Я боюся, що нам потрібно готуватися до тривалої війни, оскільки Путін вдається до кампанії виснаження, намагаючись знищити Україну чистою жорстокістю”, – наголосив Борис Джонсон.

Водночас глава уряду зауважив, що Сполучене Королівство, разом з іншими союзниками, має гарантувати, що Україна матиме стратегічну витривалість, щоб вижити та, зрештою, перемогти.

Джонсон зробив висновок, що критично важливим фактором є час, адже все залежатиме від того, чи вдасться Україні посилити свою обороноздатність швидше, аніж Росія відновить сили для нової атаки.

Щоб виграти цей час, наголосив Джонсон, Велика Британія та союзники повинні допомогти Україні зробити чотири кроки:

забезпечити Україну озброєнням, технікою, боєзапасами та навчанням;

зберегти життєдіяльність Української держави, щоб українці отримували зарплату, а в населених пунктах, за можливості, починали відновлення зруйнованих об’єктів;

розробити альтернативні сухопутні логістичні маршрути – оскільки РФ заблокувала морські шляхи, щоб продовжити функціонування української економіки;

забезпечити вивезення збіжжя, яке росіяни заблокували в українських портах.

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