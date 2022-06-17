У Старій Синяві на Хмельниччині вулицю перейменували на честь Залужного

На Хмельниччині у селищі міського типу Стара Синява вулицю перейменували на честь Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Про це стало відомо з рішення Старосинявської селищної ради від 9 червня 2022 року.

Селищна рада вирішила дерусифікувати назви вулиць, які були пов’язані із пропагандою тоталітарних режимів або їхніх діячів.

Після перейменування вулицю та провулок, названі раніше на честь радянського полководця Георгія Жукова, відомого своїм українофобством, перейменували на вулицю та провулок Генерала Залужного.

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