На Хмельниччині у селищі міського типу Стара Синява вулицю перейменували на честь Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.
Про це стало відомо з рішення Старосинявської селищної ради від 9 червня 2022 року.
Селищна рада вирішила дерусифікувати назви вулиць, які були пов’язані із пропагандою тоталітарних режимів або їхніх діячів.
Після перейменування вулицю та провулок, названі раніше на честь радянського полководця Георгія Жукова, відомого своїм українофобством, перейменували на вулицю та провулок Генерала Залужного.
Читайте також:
У Празі один з мостів перейменували на честь морпіха, Героя України Віталія Скакуна
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
В Україні вперше показали фільми Мантаса Кведарявічуса – литовського режисера, якого вбили у Маріуполі російські окупанти. Покази стрічок “Маріуполіс” і “Парфенон” відбулися в Чернівцях – у межах фестивалю глядацького...
Спільнота “Мова об’єднує” закликає Раду невідкладно ухвалити законопроєкти про заборону російських книжок і музики
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
СБУ знешкодила велику мережу агентури РФ, яку координував радник Аксьонова
Данія готова підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
На Сумщині затримали агента РФ, який збирав інформацію про ЗСУ. ВІДЕО
У Старій Синяві на Хмельниччині вулицю перейменували на честь Залужного
Про що говорили Джонсон та Зеленський: підсумки візиту британського прем’єра до Києва
Токаєв у присутності Путіна назвав “ЛДНР” квазідержавами і заявив, що Казахстан їх не визнає. ВІДЕО
Британія пропонує Україні масштабну програму військової підготовки, яка може змінити баланс цієї війни, – Джонсон
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02