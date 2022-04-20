У Празі один з мостів перейменували на честь морпіха, Героя України Віталія Скакуна

Фото з твітера Євгена Перебийніса

В Празі перейменували один з міських мостів на честь Віталія Скакуна – морського піхотинця, який ціною власного життя підірвав міст у Генічеську, аби зупинити просування колони російських військ.

Про це у середу, 20 квітня, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

“Цей міст у Празі на вул. Українських героїв, прямо перед в’їздом до посольства мордору, несе ім’я Віталія Скакуна, Героя України (посмертно), сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, який 24 лютого ціною власного життя підірвав міст у Генічеську, щоб зупинити російські танки”, – написав дипломат.

Цей міст у Празі на вул Українських героїв, прямо перед в'їздом до посольства мордору, несе ім'я Віталія Скакуна, Героя України (посмертно), сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, який 24 лютого ціною власного життя підірвав міст у Генічеську, щоб зупинити російські танки pic.twitter.com/7HNHEPu0At — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) April 16, 2022

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