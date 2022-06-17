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Швеція підтримує надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України

17/06/2022 16:04

Глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що її країна підтримує надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України, а також для Молдови.

Про це Лінде заявила, коментуючи п’ятничне засідання Європейської комісії, повідомляє “Європейська правда”.

“Ми говоримо “так” статусу країни-кандидата як для України, так і для Молдови. Потім будуть умови, перш ніж можна буде розпочати переговори”, – сказала Лінде.

Міністр виступала перед засіданням Європейської комісії, яка ухвалила позитивне для України рішення. Лінде дала зрозуміти, що “зелене світло” від Швеції буде, якщо Єврокомісія дасть відповідну рекомендацію.

Міністр наголосила, що для того, щоб Україна стала членом ЄС, може знадобитися “багато років”.

“Потрібно відповідати вимогам демократії, законності, економічних принципів, некорупційності”, – додала Лінде.

Донедавна Швеція і Данія були найбільш “проблемними” у питанні підтримки надання Україні кандидатського статусу. Вони є давніми друзями України, активно надають Києву допомогу під час агресії РФ, допомагають зброєю, але не завжди задоволені тим, як Київ виконує найскладніші з реформ – антикорупційні.

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