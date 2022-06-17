Home / Війна / На Луганщині від російських атак за добу загинули семеро людей, – Гайдай

На Луганщині від російських атак за добу загинули семеро людей, – Гайдай

17/06/2022 11:16

У Луганській області від ворожих атак минулої доби загинули семеро людей.

Про це вранці в п’ятницю, 17 червня, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

“Вчора росіяни зруйнували будинок культури в Лисичанську, який слугував прихистком для багатьох мешканців. Там загинуло четверо людей, ще семеро отримали поранення.

Окрім того, внаслідок обстрілу обвалилася будівля місцевого профілакторію, також було три прильоти в будівлю місцевої школи. Є загиблий лисичанець, якого виявили на вулиці після обстрілів”, – йдеться в повідомленні.

Також рашисти знову обстріляли сєвєродонецький хімзавод “Азот”, пошкоджено ще одну прохідну. Росіяни вдарили і по Сєвєродонецькому заводу хімічного нестандартизованого обладнання.

“У старих районах міста – двоє загиблих”, – додав Гайдай.

Найбільша кількість руйнувань житлового фонду за добу зафіксована в Гірському – близько 20 будинків пошкоджено.

Читайте також:
На Луганщині воїни 80 одшбр спалили ворожий танк “Володимир” вартістю $4 млн. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Сумщині затримали агента РФ, який збирав інформацію про ЗСУ. ВІДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України викрила агента російських спецслужб на проведенні розвідувально-підривної діяльності. Про це в п’ятницю, 17 червня, інформує пресцентр СБУ. Під час  спецоперації затримали мешканця Сум, який передавав...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse