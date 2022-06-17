На Луганщині від російських атак за добу загинули семеро людей, – Гайдай

У Луганській області від ворожих атак минулої доби загинули семеро людей.

Про це вранці в п’ятницю, 17 червня, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

“Вчора росіяни зруйнували будинок культури в Лисичанську, який слугував прихистком для багатьох мешканців. Там загинуло четверо людей, ще семеро отримали поранення.

Окрім того, внаслідок обстрілу обвалилася будівля місцевого профілакторію, також було три прильоти в будівлю місцевої школи. Є загиблий лисичанець, якого виявили на вулиці після обстрілів”, – йдеться в повідомленні.

Також рашисти знову обстріляли сєвєродонецький хімзавод “Азот”, пошкоджено ще одну прохідну. Росіяни вдарили і по Сєвєродонецькому заводу хімічного нестандартизованого обладнання.

“У старих районах міста – двоє загиблих”, – додав Гайдай.

Найбільша кількість руйнувань житлового фонду за добу зафіксована в Гірському – близько 20 будинків пошкоджено.

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