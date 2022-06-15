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Данія та Канада поділили порівну острів у Арктиці та створять між собою сухопутний коридор

15/06/2022 11:02

Данія і Канада домовилися про те, що поділять острів Тартипалук (Ганс) в Арктиці порівну і створять між собою сухопутний кордон. Суперечка між країнами щодо суверенітету острова тривала понад 50 років. 

Про це повідомляє The Associated Press.

За інформацією агентства, про досягнуту домовленість розповів під час свого виступу глава МЗС Данії Єппе Кофод.

Він наголосив, що разом з Канадою його країна продемонструвала приклад того, що будь-які питання можна вирішити дипломатичним шляхом.   

“Сьогодні дійсно історичний день. Ми обговорювали суверенітет Тартипалука більше 50 років. Після активізації перемовин протягом останніх кількох років ми досягли рішення. Це необхідно у час, коли повага до заснованого на правилах міжнародного порядку зазнає тиску. Ми дали чіткий сигнал, що прикордонні суперечки можна вирішити прагматичним і мирним шляхом, коли всі сторони залишаються у виграші”, – сказав Кофод.

За словами міністра, згідно з угодою між Канадою і Данією з’явиться сухопутний кордон. Його лінія буде проходити по ущелині, яка розділяє острів Ганса, площею 1,3 квадратних кілометри, практично навпіл.

Таким чином у Канади з’явився сухопутний кордон з ЄС.

Багаторічна суперечка за острів Тартипалук отримала у світі жартівливу назву “війна віскі”. Незважаючи на те, що на ньому ніхто не мешкає, а навколо немає жодних корисних копалин, уряди обох країн періодично висували щодо острова свої територіальні претензії. І канадці, і данці час від часу відправляли на Тартипалук військові та дослідницькі місії, які встановлювали власні національні прапори та залишали для майбутніх поколінь пляшку спиртного напою (канадського віскі або данського шнапсу).

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