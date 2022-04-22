Home / Світ / Вперше за 19 років: Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією

Вперше за 19 років: Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією

22/04/2022 11:07

Японський уряд повернув у щорічний дипломатичний довідник “Синя книга дипломатії” формулювання “незаконно окуповані” щодо Курильських островів.

Про це вранці в п’ятницю, 21 квітня, повідомляє Kyodo News.

“Північні території – це острови, над якими Японія має суверенітет, і вони є невід’ємною частиною території Японії, але тепер вони незаконно окуповані Росією», – йдеться у дипломатичному довіднику.

Зазначається, що таке формулювання з’явилося в японській “Синій книзі дипломатії” вперше з 2003 року.

Також вказується, що теперішні обставини залишають перспективи результату територіальних переговорів з РФ невизначеними.

У довіднику вторгнення Росії в Україну називається “кричущою несправедливістю, яка підриває основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії”.

Як відомо, Японія засудила вторгнення Росії в Україну, назвала його серйозним порушенням міжнародного права і приєдналася до інших західних країн у питанні запровадження економічних санкцій проти Російської Федерації.

У відповідь Москва оприлюднила список “недружніх” країн, до якого включила і Японію, і минулого тижня в односторонньому порядку оголосила про призупинення мирних переговорів щодо спірних територій, посилаючись на “антиросійську позицію” Токіо.

Токіо заявляє, що Радянський Союз незаконно захопив Північні території, до яких входять острови, включаючи Еторофу, Шикотан і Кунаширі, незабаром після капітуляції Японії в Другій світовій війні в серпні 1945 року. Москва стверджує, що це було зроблено “законно”.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 58 – 22.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 41
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Запоріжжі впав літак АН-26, є постраждалі

доповнюється У Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Про це о 10:10 в п’ятницю, 22 квітня, повідомила пресслужба Запорізької ОВА. Повітряне судно виконувало технічний рейс. “Є постраждалі. Обставини з’ясовуються....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse