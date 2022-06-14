“20 лексусів на всю Росію”: санкції працюють, продажі авто в РФ упали на 83%

Юрій Гайдай

старший економіст Центру економічної стратегії

(FB)

Задоволений статистикою автомобільного ринку Росії. Хто мене давно читає, той знає, що я люблю цей індикатор економічної активності, бо по ньому завжди є детальні дані в динаміці, і з них можна робити багато спостережень про стан економіки.

У травні в РФ продали 27 400 авто. Це ще на 2% менше, ніж у дуже поганому квітні, і на 83%(!) менше, ніж у травні 2021 року. У пандемічному квітні 2020-го продажі становили 170 тис. авто. Навіть у кризовому 1999-му – 80 тис., втричі більше, ніж зараз.

Причини спаду комплексні. Основна – на стороні постачання. До війни Росія імпортувала лише 18% авто. В основному, японський та німецький преміум-клас і дешеві китайські авто. Весь середній клас і частина дешевого сегменту виготовлялися на заводах західних брендів в РФ.

Зараз усе виробництво авто зупинилося через розриви ланцюжків постачання і вихід західних компаній з РФ.

У Самарі запускають спрощену “Ладу Гранту” – без ABS і навіть без піропатронів у ременях безпеки, на механіці та з кермом із 2000-х. Працює китайський завод Haval (і там уже виникають проблеми розрахунків з китайцями через санкції), і Geely з Білорусі. Все.

Якісь компоненти може навчаться возити в обхід санкцій через Азію, але це далеко не та надійність, масовість і дешевизна поставок, які потрібні автовиробникам.

Імпорт авто дорожче 50 тис. дол. обірвався через санкції на предмети розкоші, а дешевших авто, крім китайців і корейців – через проблеми з логістикою і розрахунками.

Дилери розпродують запаси та останні оплачені поставки і кажуть більше нічого не чекати. Завозять поштучно, що можуть, з Казахстану, Вірменії, Грузії. Але це, по-перше, дорого, а по-друге, у світі досі не закінчився дефіцит автоелектроніки, на ринки є строгі ліміти авто, і ніхто не буде збільшувати поставки в Казахстан і Грузію, коли в Європі є незадоволений попит.

Mercedes, BMW, Skoda, Toyota, Volkswagen – все. У травні продажі Lexus, наприклад, у Росії впали на 99%, з 1866 до 20 (двадцяти) штук – це значить, що склад закінчився. 20 лексусів на всю Росію.

Через такий дефіцит автомобілі в наявності дорожчають. При цьому реальні доходи росіян падають, а кредитні програми згортаються. І все це тисне на стороні попиту.

І це дуже добре. Закриті заводи і дилершипи по всій країні – це сотні тисяч безпосередніх працівників та мільйони, які на них заробляють або знаходяться на утриманні.

Це низхідна спіраль споживчого попиту, яку буде важко зупинити любими нафтогазовими доходами, навіть якщо їх розкидати з вертольота. Бо економіці потрібні не лише гроші, а й товарне наповнення.

На картинці – топ-12 марок нових авто за обсягом продажів у Росії. Тут навіть нема що коментувати.

That said, чим швидшим та обширнішим буде ембарго на російський експорт, тим краще нам. Бо імпортні санкції й обвал споживчого попиту заганяють РФ у епоху застою (та навіть глибше), але повільно, надто повільно, коли у нас іде кривава війна.

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