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ЗСУ мають стратегічну ініціативу, завдяки контрнаступу звільнили кілька громад на Херсонщині, – Зеленський

13/06/2022 23:27

Українська армія тактично переграє російських окупантів, має стратегічну ініціативу, і завдяки контрнаступальним діям ЗСУ вдалося звільнити ще кілька громад у Херсонській області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні ввечері в понеділок, 13 червня, після 110-го дня оборони України.

“…Зупинений наступ окупантів на півдні України. Так, вони досі хочуть зруйнувати і Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоб бити з артилерії по Зеленодольську й Гуляйполю. Одеса залишається мішенню для російського флоту… Але вже були зірвані десятки спроб наступу російської армії саме там, саме на півдні. А завдяки контрнаступу вже звільнено частину громад Херсонщини”, – сказав Зеленський, який напередодні заявляв, що ЗСУ звільнили село Таврійське.

“У боях на Донбасі – а вони точно увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу – українська армія й наша розвідка тактично все ж переграють російських військових. І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах”, – зазначив президент.

“Ціна цієї битви для нас – дуже висока. Вона просто страшна. І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу й нарешті кінець російських знущань з українського Донбасу”, – наголосив Зеленський.

Він розповів, що сьогодні стало відомо про загибель ще однієї дитини від російських обстрілів – у Лисичанську на вулиці Московській загинув хлопчик 2016 року народження.

“Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами”, – сказав Верховний Головнокомандувач.

Зеленський заявив, що “ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, у яких поки що немає нашого прапора”, згадавши в переліку Херсон, Мелітополь, Маріуполь, який уже був звільнений у 2014-му саме в цей день, 13 червня, Енергодар, Донецьк, Луганськ, міста Криму та ін.

“І я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, на Харківщині. Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде”, – закликав президент.

Він заявив, що “ми відбудуємо все, що зруйнували окупанти, від Волновахи до Чорткова”, і додав: “Вічна памʼять кожному й кожній, чиї життя забрали окупанти”.

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Україна

ЗСУ мають стратегічну ініціативу, завдяки контрнаступу звільнили кілька громад на Херсонщині, – Зеленський

Українська армія тактично переграє російських окупантів, має стратегічну ініціативу, і завдяки контрнаступальним діям ЗСУ вдалося звільнити ще кілька громад у Херсонській області. Про це заявив президент Володимир Зеленський у...

Війна з Росією

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