ЗСУ звільнили село Таврійське на Херсонщині

Збройні сили України повернули контроль над селом Таврійське, що в Білозерській селищній громаді Херсонського району Херсонської області.

Про це в нічному зверненні 11 червня повідомив президент Володимир Зеленський.

“Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське. Є певні успіхи в Запорізькій області також”, – сказав глава держави.

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