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У Москві відреагували на заклик євродепутата надати Україні ядерні боєголовки

12/06/2022 16:13

“України, Польщі і разом з ними Європи не стане”, – так відреагував голова Держдуми РФ Вячеслав Володін на необачні слова ексміністра закордонних справ Польщі, депутата Європарламенту Радослава Сікорського про те. що країни Заходу мають надати Україні ядерне озброєння.

“Сікорський провокує ядерний конфлікт у центрі Європи. Він не думає про майбутнє ані України, ані Польщі. У разі реалізації його пропозицій цих країн не стане, а заразом і Європи”, – заявив спікер Держдуми РФ у своєму телеграмканалі.

Володін також вважає за необхідне позбавити мандата ексміністра Польщі, “примусити його пройти психіатричний огляд та зачинити вдома”.

Нагадаємо, що в інтерв’ю телеканлу “Еспрессо” Сікорський висловив думку про те, що Росія порушила взяті на себе зобов’язання в рамках Будапештського меморандуму, коли Україна добровільно відмовилася від ядерно зброї, а тому доречно повернути Києву ядерну зброю.

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