Андрій Пятов закінчив кар’єру у збірній із рекордом, Україна розбила Вірменію

37-річний голкіпер збірної України Андрій Пятов відіграв “на нуль” матч Ліги націй проти Вірменії (3:0) та встановив новий рекорд національної команди.
Тепер донеччанин має в активі 47 “сухих” матчів за збірну. Він випередив Олександра Шовковського, у якого таких матчів було 46.
Пятов провів 102-й і, як він заявив, останній свій матч за національну збірну. Він оголосив, що завершує міжнародну кар’єру після цієї гри.
В інстаграмі він написав: “Сьогодні особливий день! І хоча я вже знаю, що не варто спішити зі словом “останній”. Але сьогодні це вже остаточно – останній матч у складі збірної України. Збірна – це окремий всесвіт. І я вдячний долі за можливість бути причетним до нього. Вдячний кожному тренеру, з яким працював у збірній: і головним тренерам, і тренерам воротарів. Робота з кожним без винятку стала уроком, стала частиною життя.
Вдячний футболістам, з якими працювали разом. Разом йшли до мрії, разом падали й підіймалися, разом жили своєю збірною. Вдячний вболівальникам за підтримку на трибунах, перед телевізорами та у соцмережах. Ви неймовірні! Ви – найкращі мотиватори у світі. Ви хвалите та сварите, примушуєте вставати та йти далі, знаходите правильні слова після перемог та поразок. Дякую вам, друзі!
Згадувати весь свій шлях не буду. Він був надзвичайно насиченим, різним і за подіями, і за емоціями. Із найяскравіших виділю:
1. Перший виклик у 2006 році, що для звичайного хлопця з Ворскли вже було перемогою. Дякую за довіру Олегу Володимировичу Блохіну. І чемпіонат світу у Німеччині, який показав, що таке свято футболу та одна пристрасть на мільйони – футбол.
2. Свято футболу в Україні – Євро-2012, яке ми провели яскраво, тепло, достойно. Не забуду те щастя у людей та дружню атмосферу в усіх українських містах.
3. Зараз! Найскладніший етап, але й найнеймовірніший. У цей непростий час, коли війна охопила всю країну, футбол живе. Збірна це продемонструвала. Ми сильні, ми єдині, ми з українським народом. Я такої єдності не зустрічав у жодній збірній, у жодній країні світу. І не зустріну більше ніде!
Збірна – місце, де усі живуть однією мрією. Усі об’єднуються заради спільної мети, та підтримують одне одного. Ці принципи незмінні тут незалежно від складів команд та тренерських штабів. І за це я люблю свою збірну ще більше! Збірна України у моєму серці”, – підсумував Андрій Пятов.
Воротар додав відеонарізку своїх сейвів у светрі першої команди.
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Матч Україна – Вірменія в рамках групи 1 дивізіону В Ліги націй проходив у польській Лодзі та зібрав майже повний стадіон уболівальників української збірної.
Голи забивали: 61 хв. – Руслан Маліновський, 77 хв. – Олександр Караваєв, 84 хв. – Віталій Миколенко.
Після двох матчів наша збірна з 6 очками очолила групу.
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37-річний голкіпер збірної України Андрій Пятов відіграв “на нуль” матч Ліги націй проти Вірменії (3:0) та встановив новий рекорд національної команди. Тепер донеччанин має в активі 47 “сухих” матчів...
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