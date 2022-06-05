Збірна України програла фінал плей-оф за вихід на мундіаль-2022

Фото faw.cymru

Збірна України у фіналі плей-оф мінімально поступилися в Кардіффі збірній Вельсу – 0:1 – і не поїде на чемпіонат світу-2022, який у листопаді-грудні відбудеться в Катарі.

Вирішальним виявився автогол Андрія Ярмоленка у першому таймі – наш капітан під дощем зрізав м’яч головою у ворота Бущана після штрафного удару у виконанні знаменитого Гаррета Бейла.

Валійці діяли “другим номером”, але пробити їхню оборону гостям не вдалося.

При цьому статистка ударів загалом – 24:9, ударів у площину воріт – 9:2, повз ворота – 9:4, володіння м’ячем – 61%:39% – все на користь українців.

Нашу команду на трибунах затято підтримували кілька тисяч уболівальників, які знову скандували: “ЗСУ!”

У другому таймі російські хакери зламали трансляцію по ollTV і запустили натомість кремлівську пропаганду. При цьому по ТБ (канал “Індиго”) трансляція тривала у звичному вигляді.

Попередні вісім матчів Петраков на чолі збірної не програвав.

Котирування на перемогу перед грою були з невеликою перевагою на користь валійців – 2,55 проти 2,90.

Хід матчу

Як звітує УАФ, тренер Олександр Петраков після поєдинку 1 червня в Глазго, де українці впевнено перемогли Шотландію, вирішив не змінювати стартовий склад. Більше того, навіть до заявки синьо-жовтих на гру потрапили все ті ж 23 виконавці.

Команди швидко визначилися зі своїми ролями — українці більше володіли м’ячем і гостріше атакували, а валлійці орієнтувалися на «вертикальну» гру. Це все на фоні вогкого через дощ газону на стадіоні «Кардіфф Сіті». Першого удару в площину на 4-й хвилині зі штрафного завдав Маліновський — у руки голкіперу. Далі в господарів неточно пробив Вільямс, затим Хеннессі двічі реагував на спроби Циганкова.

На 12-й хвилині Забарний чудовим пасом із глибини вивів Яремчука в чужий штрафний, однак Роман пробив не надто вдало — Хеннессі впорався. Загалом, синьо-жовті продовжували проводити небезпечні атаки. Можна відзначити вдале підключення Караваєва, однак правому беку завадив як слід пробити візаві. Згодом Зінченко здорово пробив у площину з-за меж штрафного. Пізніше Циганков ледь не завершив шикарну комбінацію — голкіпер був першим на м’ячі.

Фото faw.cymru

Тим не менше, на 34-й хвилині рахунок відкрили господарі. Бейл виконав стандарт поруч із лівим кутом штрафного, а Ярмоленко невдало підставив голову та зрізав м’яч у власні ворота. До перерви українці мали шанси, аби відігратися, зокрема, Хеннессі парирував потужний удар Зінченка у ближній кут.

У дебюті другого тайму валлійці могли збільшити перевагу, але Ремзі після передачі Мура не влучив у порожній кут. На 55-й хвилині Циганков дивом не переграв кіпера після прострілу Ярмоленка. Пізніше Девіс не дозволив пробити нашому капітану після проникаючого пасу Цигакнова. Британці відповіли випадом, який завершував Джеймс, однак Бущан перевів м’яч на кутовий. Невдовзі Маліновський класно вистрелив здалеку — поруч зі стійкою.

На 75-й хвилині стійка врятувала збірну України після удару в ближній кут від Вільямса, а в наступній атаці наш воротар парирував потужний удар Бейла з меж штрафного. Українці не забарилися з відповіддю — Девіс заблокував потужний удар Ярмоленка, а Караваєв не зміг добити м’яч у ворота на дальній стійці.

Пізніше Хеннессі впорався з дальнім пострілом Сидорчука. На 84-й хвилині голкіпер Уельсу здійснив неймовірний сейв, коли потягнув удар Довбика головою після подачі Миколенка. Пізніше вже сам Віталій пробив здалеку з підбору, але Хеннессі знову був на висоті. Уже в доданий арбітром час Ярмоленко з меж штрафного пробив вище з правої. Але в підсумку господарям удалося втримати здобуту перевагу.

На жаль, підопічні Олександра Петракова зупинилися за крок від потрапляння на чемпіонат світу, який міг стати другим в історії для нашої країни. Тепер на збірну України очікують червневі поєдинки Ліги націй-2022/2023.

ЧС-2022. Європейська кваліфікація. Плей-офф. Фінал

Уельс — Україна — 1:0

Гол: Ярмоленко (34, автогол)

Уельс: Хеннессі, Н. Вільямс (Норрінгтон-Девіс, 90+3), Б. Девіс, Родон, Аллен, Ремзі, Бейл (к) (Вілсон, 83), Мур, Робертс, Ампаду, Джеймс (Джонсон, 71).

Запасні: Ворд, А. Девіс, Гантер, Мефам, Моррелл, Дж. Вільямс, Гарріс, Томас, Матондо.

Тренер: Роб Пейдж.

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Степаненко (Сидорчук, 70), Маліновський (Шапаренко, 70), Зінченко, Циганков (Мудрик, 77), Ярмоленко (к), Яремчук (Довбик, 77).

Запасні: П’ятов, Різник, Соболь, Бондар, Сирота, Піхальонок, Качараба, Зубков.

Тренер: Олександр Петраков.

Арбітр: Антоніо Мігель Матео Лаос (Іспанія).

Попереджені: Аллен (3), Джеймс (3), Пейдж (51, не на полі) — Миколенко (32), Мудрик (90+4).

5 червня. Кардіфф. Стадіон “Кардіфф Сіті”