Збірна України подарувала народу свято, обігравши шотландців у плей-оф за мундіаль-2022

Фото: AFP

Збірна України в Глазго обіграла Шотландію в першому колі плей-оф за право грати на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Попри котирування букмекерів, “синьо-жовті” здобули переконливу перемогу.

Шотландія – Україна – 1:3

Голи: Каллум Макгрегор, 79 – Андрій Ярмоленко, 33; Роман Яремчук, 49; Артем Довбик, 90+5.

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко (Сидорчук, 90+3), Маліновський (Шапаренко, 72), Зінченко – Ярмоленко (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78), Циганков (Мудрик, 72)

Шотландія: Гордон – Мактомінай, Генлі, Купер (Гендрі, 68) – Гікі, Гілмур (Армстронг, 68), Макгрегор, Робертсон – Макгінн – Адамс, Дайкс (Крісті, 46)

Особливо красивим був перший гол у матчі, коли Руслан Маліновський зі своєї половини видав довгу вертикальну передачу повітрям до лінії чужого штрафного, там м’яч наздогнав Андрій Ярмоленко, одним дотиком підробив, а другим – із 15 метрів – перекинув через голкіпера в сітку.

Beautiful move and WHAT a finish from Yarmolenko btw Once again this guy comes up trumps on the international stage He LOVES playing for Ukraine 3 goals away from equaling Shevchenko’s all time record pic.twitter.com/81AvXl8JTz — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 1, 2022

На стадіоні “Гемпден Парк” збірну змогли підтримати три тисячі українських уболівальників із прапорами, піснями та скандуванням “Україна!”, “Слава Україні!”, “ЗСУ!” тощо.

Наші футболісти напередодні гри заявляли, що хочуть принести радість народові та Збройним силам, які відбивають російську збройну агресію ціною великих жертв.

“Кожен українець має головну мрію – зупинити війну. Я розмовляв з багатьма людьми, зокрема з маленькими дітьми. Вони нічого не розуміють, але кажуть одне: “Я мрію, щоб війна закінчилася”.

Якщо ми говоримо про футбол, то ми також маємо мрію. Ми хочемо поїхати на чемпіонат світу і подарувати ці емоції українцям у непростий час, бо вони цього заслуговують”, – сказав перед грою легіонер “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко, щиро розплакавшись.

Успіх команди Олександра Петракова вагомий ще й тому, що більша частина нашого колективу вже пів року не мала змагальної практики, адже після повномасштабного російського вторгнення чемпіонат країни було зупинено.

Цей півфінал плей-оф мав пройти ще в березні, однак через велику війну був перенесений на 1 червня. Протягом попереднього місяця “синьо-жовті” проводили підготовку в Словенії. Три спаринги з клубними командами наші футболісти провели далеко не основним складом. Спершу до роботи приєдналися гравці клубів УПЛ, а наприкінці травня – легіонери. Саме на футболістів іноземних чемпіонатів вирішив зробити ставку Петраков, адже в основі нашої команди сьогодні вийшли п’ятеро легіонерів, а також чотири динамівці та два “гірники”.

Фотогалерея УАФ:

Гості контролювали хід гри в першому таймі, подвоїли перевагу на початку другого, але змусили хвилюватися в останні пів години, коли шотландці завдяки високому пресингу і кращій “фізиці” влаштували облогу наших воріт і таки скоротили розрив (удар Макгрегора з підбору не зумів відбити Бущан, який загалом діяв прекрасно, і м’яч таки перетнув лінію воріт, хоч і не побував у сітці після виносу Степаненка).

Після цього у контратаках могли забивати Довбик, який забарився з ударом після виходу сам на сам, та Зубков. Відбивши штурм господарів, у компенсований час наші хлопці таки організували третій гол, коли дніпрянин Довбик знову вийшов на побачення з воротарем із передачі Зінченка.

Тепер від виходу на ЧС-2022 Україну відділяють лише валлійці. Фінальний матч плей-оф пройде 5 червня в Кардіффі.

Читайте також:

УЄФА запровадила масштабні санкції проти футболу РФ