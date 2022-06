Збірна України подарувала народу свято, обігравши шотландців у плей-оф за мундіаль-2022

Збірна України в Глазго обіграла Шотландію в першому колі плей-оф за право грати на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Попри котирування букмекерів, “синьо-жовті” здобули переконливу перемогу.

Шотландія – Україна – 1:3

Голи: Каллум Макгрегор, 79 – Андрій Ярмоленко, 33; Роман Яремчук, 49; Артем Довбик, 90+5.

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко (Сидорчук, 90+3), Маліновський (Шапаренко, 72), Зінченко – Ярмоленко (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78), Циганков (Мудрик, 72)

Шотландія: Гордон – Мактомінай, Генлі, Купер (Гендрі, 68) – Гікі, Гілмур (Армстронг, 68), Макгрегор, Робертсон – Макгінн – Адамс, Дайкс (Крісті, 46)

Особливо красивим був перший гол у матчі, коли Руслан Маліновський зі своєї половини видав довгу вертикальну передачу повітрям до лінії чужого штрафного, там м’яч наздогнав Андрій Ярмоленко, одним дотиком підробив, а другим – із 15 метрів – перекинув через голкіпера в сітку.

Beautiful move and WHAT a finish from Yarmolenko btw

Once again this guy comes up trumps on the international stage

He LOVES playing for Ukraine

3 goals away from equaling Shevchenko’s all time record pic.twitter.com/81AvXl8JTz

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 1, 2022