УЄФА запровадила масштабні санкції проти футболу РФ

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УЄФА ухвалила рішення щодо участі російських команд у турнірах під його егідою.

Про це в понеділок, 2 травня, повідомила пресслужба УЄФА.

Йдеться про запровадження таких санкцій:

жіноча збірна Росії не зіграє на жіночому Євро-2022 влітку – її в групі С замінить Португалія, яку росіянки пройшли в плей-оф кваліфікації;

російські команди не братимуть участь у наступному сезоні єврокубків під егідою УЄФА. Крім того, у сезоні 2022/2023 Росія отримає 4,333 бала у таблиці коефіцієнтів для чоловічих команд та 1,750 – для жіночих (найменший показник російських клубів за останні п’ять сезонів);

заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнано неприйнятними через можливість поганого впливу на репутацію УЄФА, а також невизначеність термінів відсторонення російських команд від участі у турнірах під егідою Спілки;

збірна Росії не гратиме в групі другого дивізіону Ліги націй та автоматично займе четверту сходинку (останню), а також 16-ту – у рейтингу всіх команд Ліги B;

результати збірної Росії U-21 у групі відбору до молодіжного Євро анульовані, склад групи зменшено до п’ять учасників;

результати жіночої збірної Росії відбору ЧС-2023 анульовані, склад групи зменшено до п’яти учасників;

жіноча збірна Росія не зіграє у “Фіналі чотирьох” з футзалу – її місце у квартеті з Україною, Португалією та Іспанією займе Угорщина;

російські клуби не гратимуть у футзальній Лізі чемпіонів у сезоні 2022/23;

збірні Росії U-17 та U-19 виключені з відповідних змагань – команди з її груп зіграють мінітурніри за участі трьох збірних;

футзальну збірну Росії замінить Норвегія на жеребкуванні групового етапу основного раунду Євро-2024;

Росія не братиме участь у Кубку Регіонів сезону 2022/23 (аматорські змагання).

Раніше ФІФА дискваліфікувала Росію, присудивши їй технічну поразку у відборі на ЧС-2022 проти збірної Польщі.

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