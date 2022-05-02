УЄФА запровадила масштабні санкції проти футболу РФ

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УЄФА ухвалила рішення щодо участі російських команд у турнірах під його егідою.
Про це в понеділок, 2 травня, повідомила пресслужба УЄФА.
Йдеться про запровадження таких санкцій:
- жіноча збірна Росії не зіграє на жіночому Євро-2022 влітку – її в групі С замінить Португалія, яку росіянки пройшли в плей-оф кваліфікації;
- російські команди не братимуть участь у наступному сезоні єврокубків під егідою УЄФА. Крім того, у сезоні 2022/2023 Росія отримає 4,333 бала у таблиці коефіцієнтів для чоловічих команд та 1,750 – для жіночих (найменший показник російських клубів за останні п’ять сезонів);
- заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнано неприйнятними через можливість поганого впливу на репутацію УЄФА, а також невизначеність термінів відсторонення російських команд від участі у турнірах під егідою Спілки;
- збірна Росії не гратиме в групі другого дивізіону Ліги націй та автоматично займе четверту сходинку (останню), а також 16-ту – у рейтингу всіх команд Ліги B;
- результати збірної Росії U-21 у групі відбору до молодіжного Євро анульовані, склад групи зменшено до п’ять учасників;
- результати жіночої збірної Росії відбору ЧС-2023 анульовані, склад групи зменшено до п’яти учасників;
- жіноча збірна Росія не зіграє у “Фіналі чотирьох” з футзалу – її місце у квартеті з Україною, Португалією та Іспанією займе Угорщина;
- російські клуби не гратимуть у футзальній Лізі чемпіонів у сезоні 2022/23;
- збірні Росії U-17 та U-19 виключені з відповідних змагань – команди з її груп зіграють мінітурніри за участі трьох збірних;
- футзальну збірну Росії замінить Норвегія на жеребкуванні групового етапу основного раунду Євро-2024;
- Росія не братиме участь у Кубку Регіонів сезону 2022/23 (аматорські змагання).
Раніше ФІФА дискваліфікувала Росію, присудивши їй технічну поразку у відборі на ЧС-2022 проти збірної Польщі.
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