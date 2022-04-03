РосТБ зупинило трансляцію матчу бундесліги через гасла на підтримку України. ВІДЕО

Росіяни наздоганяють себе санкціями навіть там, де Європа наразі з ними співпрацює.

Так, на території РФ ще дозволені трансляції матчів німецької футбольної бундесліги. Але канал “Матч ТВ” сам припинив показ гри “Боруссія” – “РБ Лейпциг”, коли з’ясувалося, що на рекламних щитах на стадіоні в Дортмунді відображаються гасла на підтримку України у війні проти російських агресорів.

Трансляцію було припинено на 13-й хвилині матчу, що відбувався 2 квітня.

Перед цим у кадр постійно потрапляли великі написи “Stop War” та “Stand with Ukraine” на плазмових носіях навколо футбольного поля.

“На жаль, ми повинні перерватися, перервати нашу трансляцію з незалежних від нас причин. Прийнято вважати, що футбол – поза політикою, але в німецькій бундеслізі, на жаль, не завжди дотримуються цього правила. Прошу вибачення, ми перериваємо трансляцію”, – заявив коментатор поєдинку.

Варто нагадати, що раніше цей самий канал цензурував трансляцію матчів англійської прем’єр-ліги, коли після забитого голу Андрія Ярмоленка вболівальники на трибунах демонстрували прапори і плакати на підтримку України – замість них росіяни вставляли старі “аполітичні” кадри.

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