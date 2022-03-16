Футболіст Ярмоленко допоміг українським розвідникам

Український футболіст і гравець англійського клубу “Вест Гем” Андрій Ярмоленко передав потрібні речі українським воїнам у Чернігів.
Про це в середу, 16 березня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
“Я дуже дякую Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту. Ці “ніштяки”, які у мене в руках, підуть нашим розвідникам. Це те, що їм зараз треба. Андрію, дякую!”, – прокоментував голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
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