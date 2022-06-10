Ексгенерал СБУ Наумов затриманий у Сербії, – ЗМІ

Андрій Наумов

У Сербії заарештовано колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, який очолював головне управління внутрішньої безпеки Служби, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік з України. Разом з ним затримано громадянина Німеччини, ймовірно, водія.

Про це у п’ятницю, 10 червня, пише з посиланням на власні джерела “Обозреватель”.

“Затримали генерала-втікача 7 червня на кордоні між Сербією та Північною Македонією через спробу незаконного перевезення великої суми незадекларованої валюти та коштовного каміння”, – йдеться в повідомленні ЗМІ.

Джерела, близькі до силових структур Сербії, повідомили, що затримали Наумова разом з громадянином ФРН, який, імовірно, був водієм у генерала, на пункті пропуску Прешево.

Він намагався перевезти через кордон велику суму незадекларованої готівки та коштовностей. За даними наших джерел, ідеться про щонайменше 600 тисяч євро, значну суму в доларах, смарагди та діаманти. Точні суми та кількість коштовного каміння поки не розголошується через таємницю слідства.

За попередніми даними, наразі обидва затриманих перебувають у слідчому ізоляторі міста Ніш. Їм інкримінують “незаконний обіг цінних матеріальних активів”. За сербським законодавством, відповідальність за таке правопорушення складає від 1 до 12 років ув’язнення. Суворість покарання залежить від обставин скоєння злочину та розміру “активів”.

Офіційної інформації щодо затримання громадянина України та обставин, за яких це затримання відбувалося, Сербія Україні досі не надала.

“Та й Наумов, за даними наших джерел, за консульською підтримкою до своєї держави не звертався. Тож не виключено, що наразі скандальний генерал СБУ намагається “купити” собі свободу у представників сербських “компетентних органів”, – пише “Обозреватель”.

Видання наголошує, що при цьому “торги” можуть мати не лише матеріальний характер. Наумов обіймав посаду, на якій мав доступ до інформації, що становить державну таємницю. І він цілком може злити цю інформацію в обмін на свою свободу.

“Існує також ризик подальшого зливу цієї інформації росіянам, адже міністр внутрішніх справ Республіки Сербії, Александар Вулін – проросійський політик, який має тісні відносини з Кремлем”, – додає видання.

Наумов: довідка

Андрій Наумов прийшов у Службу безпеки невдовзі після того, як у 2019 році її очолив Іван Баканов. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на “Головне управління”, що дало тоді його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Наумов обіймав посаду начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ до липня 2021 року.

У 2021 році він фігурував як потенційна “жертва” замаху на вбивство, начебто замовленого ще одним високопоставленим співробітником СБУ Дмитром Нескоромним.

Як повідомляли журналісти-розслідувачі програми “Схеми”, він виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Його родина виїхала раніше.

Наумов є фігурантом низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні “Схем” про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.

У другій половині березня за низкою адрес Андрія Наумова відбулися обшуки. Це пов’язано з розслідуванням Державного бюро розслідувань, розпочатого за статтею 111 Кримінального кодексу (“державна зрада“), в якому фігурує ексначальник ГУ ВБ СБУ.

Указом президента №197/2022 від 31 березня Наумов понижений у військовому званні на один ступінь (тобто тепер він полковник).

Володимир Зеленський тоді наголосив, що “ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, неодмінно будуть позбавлені вищих військових звань відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних сил України”.

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