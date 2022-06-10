Біля Мар’їнки і Красногорівки росіяни завдали авіаударів із Су-25

Ілюстративне фото

Російські війська завдали авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки і Красногорівки Донецької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у п’ятницю, 10 червня.

“Ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки і Красногорівки та вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки і Мі-8 у районі Олександрополя. На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ”, – йдеться в повідомленні.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника готуються відновити наступ на місто Слов’янськ. Вони обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

На Сєвєродонецькому напрямку, за даними Генштабу, ворог веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та створення умов для блокування українських підрозділів, бої тривають. Противник здійснював обстріли із артилерії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське.

Читайте також:

Росіяни продовжують закріплюватися в районі Святогірська, – ГШ