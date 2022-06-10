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Біля Мар’їнки і Красногорівки росіяни завдали авіаударів із Су-25

10/06/2022 19:45

Російські війська завдали авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки і Красногорівки Донецької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у п’ятницю, 10 червня.

“Ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки і Красногорівки  та вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки і  Мі-8 у районі Олександрополя. На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ”, – йдеться в повідомленні.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника готуються відновити наступ на місто Слов’янськ. Вони обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

На Сєвєродонецькому напрямку, за даними Генштабу, ворог веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та створення умов для блокування українських підрозділів, бої тривають. Противник здійснював обстріли із артилерії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське.

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