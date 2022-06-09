ЗСУ отримали вже 150 артплатформ 155-мм калібру та 250 бронемашин західних зразків, – МОУ

27 квітня Міністерство оборони США показало, як на резервній авіабазі в Каліфорнії вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну

Збройні сили України отримали вже 150 артилерійських платформ 155-мм калібру.

Про це у четвер, 9 червня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Станом на зараз Міністерством оборони забезпечено постачання до Збройних сил України понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру. Запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менший розхід”, – йдеться в повідомленні.

Одночасно до Збройних сил України було поставлено понад півсотні гармат інших значних калібрів. А також снарядів до них, які складають понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення.

“Десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, сотні мінометів і сотні тисяч пострілів до них укріпили нашу оборону за цей період. За постачанням до ЗСУ танків та іншої бронетехніки радянського зразка, що сумарно вже рахується на сотні, Міноборони України конкурує за лідерство з російською армією”. – додав міністр.

Також партнерів ми отримали близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо).

“Я вже можу не згадувати ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom тощо), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan тощо) і гранатомети (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та ін.) – їх тисячі, це загальновідомо. Це далеко не повний перелік, про деякі інші системи сучасних озброєнь ще зарано говорити, ми розповімо пізніше. Але їхню дію відчує на собі ворог вже зараз. Крім цього Міноборони через різні механізми передало сотні безпілотників, у тому числі – кілька десятків ударних. Ми очікуємо у найближчих пакетах допомоги серйозні БПЛА”, – резюмував глава оборонного відомства.

Читайте також:

Польські САУ “Краб” готові до використання на фронті, – Резніков