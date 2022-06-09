Польща передала Україні понад 240 танків і сотню БТРів, – Дуда

Польща передала Україні озброєння на майже 2 млрд доларів, серед якого понад 240 танків та близько ста бронетранспортерів.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю німецькому виданню Bild, опублікованому в четвер, 9 червня.

“Ми відправили з Польщі в Україну танки: майже дві бойові танкові групи. Йдеться про понад 240 танків, які українська армія може обслуговувати. Ми відправили майже сотню бронетранспортерів”, – сказав Дуда.

Він додав, що Варшава поставила Києву також стрілецьку зброю, боєприпаси, амуніцію та військове спорядження.

“Загалом ми направили до України зброї на загальну суму майже 2 млрд доларів”, – наголосив президент Польщі.

Він також закликав усіх, хто може надати Україні важке озброєння, зокрема далекобійну, реактивну артилерію, робити це. На його переконання, відповіддю Росії на артилерійські та ракетні обстріли українських міст буде передача Києву такої техніки.

“Відповідь у вигляді важкої артилерії та реактивної артилерії з України насправді є сьогодні єдиним засобом проти російського наступу”, – констатував Дуда.

Він зауважив, що Польща також очікує отримати від західних союзників, зокрема Німеччини, компенсацію у вигляді озброєння, щоб заповнити прогалини, які з’явилися у польській армії після передачі військової техніки Україні.

Президент РП зазначив, що в рамках лендлізу, який США прийняли для допомоги України, Варшава хотіла б отримати американське озброєння не найновішої генерації.

Він зауважив, що Берлін також прийняв програму, яка дає можливість компенсувати окремим країнам втрату зброї, яка передається Україні.

Польський лідер зауважив, що Польща хоче отримати від Німеччини танки Leopard 2A4. Однак, як зауважив Дуда, Берлін поки що нічого не зробив у цьому напрямку.

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