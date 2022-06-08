З тимчасово окупованого Мелітополя відправили до Криму перший потяг з краденим зерном

З тимчасово окупованої російським військовим частини Запорізької області до Криму відправили перший товарний потяг із краденим в України зерном.
Про це у середу, 8 червня, пише російський “Інтерфакс” із посиланням на призначеного окупантами так званого голову військово-цивільної адміністрації Запорізької області колаборанта Євгена Балицького.
“З гордістю та радістю повідомляю вам першим про те, що потяг… у напрямку Криму пішли перші вагони, залізничні вагони, 11 вагонів пішли із зерном із мелітопольського елеватора”, – сказав він.
Колаборант висловив сподівання, що “найближчим часом ці поставки будуть збільшені у сотні разів” – “сотні вагонів, тисячі вагонів”.
За словами Балицького, українські фермери за вкрадене росіянами зерно нібито “отримають гроші, які їм будуть дуже актуальні, щоб вони могли посіяти наступний урожай”.
В окупаційній адміністрації Мелітопольського району, заявили, що “регіон завжди славився високими врожаями зернових культур”, тому, “природно, найближчі країни розглядаються як експортери”.
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