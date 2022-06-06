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Росіяни заявляють, що погодили через Ердогана експорт зерна з Одеси. Київ не підтверджує

06/06/2022 14:22

Україна ще не схвалила “план Ердогана” для вивезення морем українського зерна з Одеси на експорт.

Про це з посиланням на “знайомих з угодою джерел” пише Bloomberg.

Напередодні пропагандистське російське видання “Известия” з посиланням на “високопоставлене джерело” написало, що Туреччина, Україна та країна-окупант РФ начебто розробили попередній план вивезення зерна з Одеси.

“Схема буде такою: турецькі військові займуться розмінуванням прибережної зони в районі Одеси. Судна виходять із порту під конвоєм турецьких кораблів до нейтральних вод Чорного моря, до встановленої координати. Далі до Босфору їх супроводжуватимуть російські військові кораблі”, – передають слова джерела росЗМІ.

Росіяни стверджують, нібито така дорожня карта нібито узгоджена з Туреччиною “і Україною”, і наразі йдеться лише про “деталізацію точного маршруту”.

Влада України наразі не підтверджує такі повідомлення.

Як сказав заступник міністра економіки Тарас Качка, заздалегідь повідомляючи про досягнення угоди, Москва “прагне перекласти відповідальність на Україну” за зрив постачання продовольства.

“Але факт залишається фактом: продовольча криза була штучно створена Росією і лише Росією”, – наголосив посадовець, якого цитує “Ліга“.

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Україна

Росіяни заявляють, що погодили через Ердогана експорт зерна з Одеси. Київ не підтверджує

Україна ще не схвалила “план Ердогана” для вивезення морем українського зерна з Одеси на експорт. Про це з посиланням на “знайомих з угодою джерел” пише Bloomberg. Напередодні пропагандистське російське видання “Известия”...

Війна з Росією

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