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Депутати підготували запит до СБУ щодо візиту російської журналістки Овсяннікової

05/06/2022 13:52

Партія «Європейська солідарність» підготувала запит до СБУ щодо діяльності в Україні російської журналістки Марини Овсяннікової.

Про це повідомила пресслужба партії.

Ініціювала звернення до СБУ співголова фракції ЄС у Верховній Раді Ірина Геращенко, котра класифікує візит Овсяннікової в Київ та Одесу як один з проявів гібридної війни проти нашої країни.

Журналістська спільнота та громадські активісти у соцмережах висловлюють рішучий протест проти політики, яку провадить Овсяннікова, вважаючи це частиною можливої спецоперації, спрямованої на розхитування українського суспільства.

Нагадаємо, Овсяннікова стала відомою після того, як на початку березня з’явилася в ефірі російського пропагандистського “Первого канала” і простояла за спиною ведучої кілька секунд з плакатом “Ні війні”. Відтак жінка виїхала в Західну Європу, де виступала за зняття санкцій з Росії. “Таке псевдодисидентство… один із прикладів роботи російської пропаганди, що намагається створити образ “хороших росіян”, які не підтримують Путіна, але й не протистоять війні”, – наголосили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Днями Овсяннікова планувала дати пресконференцію в Києві та виступити перед студентами КНУ ім. Шевченка.  Ці івенти організовував фонд Human Right Foundation. Проте через спротив громадськості їх скасували.

“Ті, хто притягли в Україну Овсяннікову, спецсжби, які дозволили її в’їзд, просто не усвідомлюють, наскільки це принижує пам’ять наших загиблих під час війни колег – Максима Левіна, Саши Махова. Всі без винятку російські пропагандисти безпосередньо причетні до їх вбивства. Вони десятиріччями брехали про Україну, формуючи політику ненависті і українофобії”, – наголосила у своєму Фейсбук Ірина Геращенко, депутатка, а в минулому журналістка.

“Немає такої міжнародноі зустрічі, де б ми не говорили про продовження гібридної інформаційної війни проти України, де б не закликали не ліпити з цієї перевертня героїні. Як тепер пояснювати німцям про неприпустимість нагородження Овсяннікової чи її працевлаштування під виглядом журналістки в пристойні видання, коли ми самі тягнемо її в Україну?”, – запитала нардеп.

Тим часом деякі журналісти, дослідивши дописи Овсяннікової в соцмережах, вважають, що росіянка вже залишила межі нашої країни. “Авні вірила, що вона потрібна в Україні, а тепер переконалася, що ні. Тож вдруге ми її у Києві не побачимо. Але будуть інші овсяннікови”, – написав у своєму Фейсбук відомий журналіст-міжнародник Сергій Сидоренко.

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Україна

Депутати підготували запит до СБУ щодо візиту російської журналістки Овсяннікової

Партія «Європейська солідарність» підготувала запит до СБУ щодо діяльності в Україні російської журналістки Марини Овсяннікової. Про це повідомила пресслужба партії. Ініціювала звернення до СБУ співголова фракції ЄС у Верховній...

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