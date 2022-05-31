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У “Інтерфакс-Україна” скасували пресконференцію росіянки Овсяннікової в Києві

31/05/2022 20:16

Агентство “Інтерфакс-Україна” скасувало пресконференцію росіянки Марини Овсяннікової в Києві через “негативний суспільний резонанс”.

Про це у вівторок, 31 травня, повідомив генеральний директор агентства Олександр Мартиненко.

Пресконференція “Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда” мала відбутись в приміщенні агенції 1 червня. Захід був анонсований 31 травня, однак через декілька годин скасований агенцією. 

В коментарі “Детектору медіа” Мартиненко заявив, що наскільки йому відомо, Овсяннікова мала приїхати до Києва особисто.  

“Захід скасували, тому що, як виявилось, є досить негативний суспільний резонанс щодо цієї події, наше суспільство та медіаспільнота не хочуть бачити цю людину в Україні, і тим більше, з нею спілкуватись”, – сказав Мартиненко.

Мартиненко додав, що “Інтерфакс-Україна” не був організатором візиту Овсяннікової.

“Чи може вона з’явитись ще десь, я не знаю”, – сказав Мартиненко.

На початку березня Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла у студію з плакатом «Ні війні». Відео фрагменту трансляції було опубліковано на YouTube. Пізніше росіянка звільнилась з пропагандистського каналу і працевлаштувалась до німецького видання Die Welt. 

Українські активісти протестували під будівлею Die Welt з вимогою звільнити російську пропагандистку, однак у виданні відмовились це зробити.
Німецька Weimer Media Group хотіла зробити Овсяннікову лауераткою «Премії ЗМІ за свободу», проте відмовилась від цього рішення.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що Овсяннікова наразі активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

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Україна

У “Інтерфакс-Україна” скасували пресконференцію росіянки Овсяннікової в Києві

Агентство “Інтерфакс-Україна” скасувало пресконференцію росіянки Марини Овсяннікової в Києві через “негативний суспільний резонанс”. Про це у вівторок, 31 травня, повідомив генеральний директор агентства Олександр Мартиненко. Пресконференція “Викриття від Марини...

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