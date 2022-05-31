Ректора КНУ просили “посприяти” в організації зустрічі з росіянкою Овсянніковою, – ЗМІ

Марина Овсяннікова

Ректору КНУ імені Тараса Шевченка направили листа із проханням посприяти в організації зустрічі студентів із Навчально-наукового інституту журналістики КНУ з правозахисницею Еммі Карр та росіянкою Мариною Овсянніковою.

Про це у вівторок увечері, 31 травня, пише “Громадське радіо” з посиланням на власні джерела.

У листі йдеться про те, що з 30 травня по 3 червня у Києві для проведення зустрічі з відомою правозахисницею Еммі Карр, директором з гуманітарних питань Фонду прав людини перебуватиме Марина Овсяннікова.

“Просимо Вас сприяти в організації зустрічі студентів Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка з Еммі Карр та Мариною Овсянніковою. Запропонувавши тему зустрічі: “Сучасні стандарти журналістики, як засіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах”, – йдеться у листі до ректора КНУ Володимира Бугрова.

За даними джерела “Громадського радіо”, директор Інституту журналістики, професор Володимир Різун відмовився від цієї зустрічі.

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