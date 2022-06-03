За 100 днів вторгнення Росія зруйнувала 370 пам’яток культурної спадщини в Україні

Фото: пресслужба ДСНС

За сто днів повномасштабного вторгнення в Україну росіяни зруйнували 370 пам’яток культурної спадщини.

Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає “Укрінформ”.

“Ми ведемо облік тих пам’яток культури, які зазнали пошкоджень чи були зруйновані під час війни. На сайті міністерства верифікуємо ці дані.

Так само зараз вираховуємо, в який спосіб ми зможемо точно встановити, які збитки фактичні у грошах означає руйнування наших пам’яток. Хотів би сказати, що серед цих 370 пам’яток культури майже половина – це церкви різних конфесій.

Фактично коли росіяни руйнують українську спадщину, вони не розрізняються, це їхні скрєпи чи не їхні, вони їх руйнують”, – сказав Ткаченко.

Він нагадав, що 7 травня російські війська вдарили ракетою в Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди в Сковородинівці.

“Сам музей розташований між полів. Там інфраструктура така, що потрібно було дуже сильно хотіти, щоб поцілити у цю невеличку споруду. Музей зруйновано”, – сказав Ткаченко.

Міністерство культури та інформаційної політики разом із Харківською обласною державною адміністрацією відкрили фонд для збору коштів на відновлення музею Григорія Сковороди в Сковородинівці.

За словами урядовця, загалом за ці 100 днів російського вторгнення МКІП зосередило свою роботу на тому, аби інформувати світ про війну в Україні, на збереженні культурної спадщини, яка опинилася під загрозою, а також на підтримці діячів культури і мистецтва під час війни, бо вони продовжують працювати на своєму культурному фронті.

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