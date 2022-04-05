Мінкульт виступив проти культурного діалогу з діячами з РФ, але порадив не ізолювати “демократичних” росіян

Міністерство культури та інформаційної політики виступило проти будь-якого культурного діалогу з агресором під час війни, але водночас наголосило, що не варто ізолювати “тих представників російської культурної спільноти, які поділяють демократичні цінності” й публічно засуджують агресію РФ щодо України.

Заява МКІП опублікована на офіційній сторінці відомства у фейсбуці.

“Під час війни, до моменту виведення військ, ми наголошуємо на важливості припинення співробітництва з усіма державними російськими інституціями сфери культури та медіа, а також з тими представниками російської федерації за кордоном, хто відверто виступає на підтримку розпочатої путінським режимом війни та хто не вважає за потрібне висловити чітку позицію, замовчуючи війну в Україні”, – зазначили в міністерстві.

МКІП також закликає відмовитися від співпраці з тими діячами культури, які з порушенням українського законодавства їздили в окупований Крим та ОРДЛО.

“Під час війни неможливе жодне російсько-українське примирення через культуру. За жодних обставин. Будь-які тези про “братні народи” і спільну культуру є лише маніпулятивними, які ми наполегливо закликаємо сприймати, як такі, що принижують субʼєктність українського народу та його власну культурну спадщину. Кремль використовує культуру як пропагандистське знаряддя за прикладом фашистів”, – підкреслюють у Мінкульті.

Наголошується також, що участь українських митців у будь-яких спільних проєктах з росіянами під гаслами “ми – за мир” є “спробою маніпуляції щодо справжніх причин війни в Україні, розв’язаної путінським режимом”, і МКІП такі формати не підтримує.

Але водночас в останньому абзаці заяви Мінкульт зауважує, що “не закликає до ізолювання тих представників російської культурної спільноти, які поділяють демократичні цінності, виступають із публічним засудженням війни в Україні, називаючи речі своїми іменами, та зазначають, що політична відповідальність за агресію в Україні лежить на російській федерації”.

“Адже Україна – толерантна європейська держава, яка базується на демократичних цінностях”, – зазначили в міністерстві.

Заява МКІП спричинило в українських соцмережах дискусію щодо того, чи варто в час війни розрізняти “хороших” та “поганих” росіян, у тому числі й культурних діячів.

“Як можна так не відчувати і не розуміти свій народ, не усвідомлювати, що реальність змінилася безповоротно і вже ніколи не буде такою, як раніше, щоб всадити ложку дьогтю у вигляді тези про “хароших рускіх”, – прокоментувала заяву Мінкульту колишня народна депутатка й ексзаступниця міністра культури Ірина Подоляк.

“Як ми можемо засуджувати Європу чи Америку за те, що не закривають нам небо чи не дають зброю, якщо залишаємо собі щурячу дірку для колаборацій навіть зараз?

Як можна не розуміти, що співпраця з “харошимі рускімі” – це експлуатація тотожної ідеї про “вєлікую рускую культуру”, яка проникає крізь цей портал, а за нею летять рускі ракети і заходять у міста озброєні маніяки?” – наголосила Подоляк.

“Саме “харошиє рускіє” є носіями тези про “велич російської культури”, нарівні з їх кривавими політиками і політтехнологами. Забудьте про рускіх там, у міністерських кабінетах, хоч на десять років. Виявіть повагу до загиблих, до їх родичів, до ще живих”, – порадила діячка.

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