Після знищення музею Сковороди: варвари ХХІ століття мають бути вигнані з ЮНЕСКО

Музей Сковороди у с. Сковородинівка після пожежі 7 травня 2022. Фото: Харківська ОВА

Микола Томенко

громадський діяч, політик, колишній віцепрем’єр та народний депутат, доктор політичних наук, кандидат історичних наук

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Російські варвари знищили музей Григорія Сковороди в рік, коли за рішенням ЮНЕСКО весь світ вшановує 300-ліття великого українця.

На Харківщині, на території колишнього Золочівського району, є унікальна місцина, яку обрав для свого життя земного й вічного видатний філософ Григорій Сковорода. Це місце за Сковороди називалося Піп-Іванівка, а нині – Сковородинівка.

Нагадаю, що Григорій Савович заповів поховати себе на території парку поблизу будинку, у якому він жив останні роки. У 1922 році з ініціативи Дмитра Багалія будинок і територія оголошені заповідником. Від 1972 року у приміщенні будинку відкрито музей Григорія Сковороди – 50 років тому.

Переповідати про унікальний Національний музей, який входив до номінантів нашого проекту “7 чудес України”, та про наші численні просвітницькі Сковородинівські проєкти й заходи нині не доречно.

Доречно, як я й вимагав ще після руйнувань російською ордою вбивць і варварів історико-архітектурних об’єктів у Чернігові, щонайменше виключити Росію з ЮНЕСКО.

Варварам ХХІ століття не місце в головній міжнародній комісії, яка опікується охороною пам’яток історії та культури.

Окрім цього, вкрай важливо, щоб 45-та сесія Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка запланована на 2022 рік, відбулася саме в Україні. Світова культорологічна спільнота на власні очі повинна побачити наслідки війни російських варварів ХХІ століття та підтримати програму належного фінансування відновлення й реставрації історико-архітектурних пам’яток України.

А тим, хто досі захищає “велику російську культуру” в Україні та вірить, що повстане проти Путіна “справді демократична Росія”, нагадаю слова Григорія Сковороди:

“Хай ведмедя вчать танцювати, та довіку йому не вміти, бо людська справа не ведмежа”.

Варто також зауважити, що від 7 травня 2022 року будь-які спроби втягти нашого Григорія Сковороду в їхній “російський світ” вважатимуться історичною ганьбою і культурологічним цинізмом.

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