Британія надасть Україні далекобійні ракетні системи M270, – Міноборони

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: Reuters

Велика Британія відправить Україні реактивні системи залпового вогню M270.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, поінформувала CNN у середу, 1 червня.

Цей крок був “тісно скоординований” із рішенням Штатів надати Україні систему HIMARS.

Британський уряд також заявив, що українських військових навчать тому, як використовувати пускові установки, у Великій Британії, щоб ефективність можна було максимально збільшити.

Воллес сказав, що Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у постачанні життєво важливої зброї, яка потрібна для захисту країни.

“У міру того, як змінюється тактика Росії, має змінюватись і наша підтримка України. Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування Росією далекобійної артилерії, яку путінські сили без розбору застосовували для знищення міст”, – заявив він.

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