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Рада схвалила створення Національного військового меморіального кладовища – без старих комуністів і КДБістів

01/06/2022 11:21

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про створення Національного військового меморіального кладовища, а також порядок організації поховань та перепоховань українських захисників.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Під час засідання ВР у вівторок, 31 травня, законопроєкт №4225 підтримали 286 народних депутатів.

Відповідно до проєкту закону, Міністерство у справах ветеранів України є замовником будівництва меморіального кладовища, яке здійснюватиметься коштом державного бюджету України. Порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначає уряд. Витрати на поховання померлих на території кладовища здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

Як розповів один з авторів ідеї Національного військового меморіального кладовища – колишній голова УІНП, а нині народний депутат Володимир В’ятрович (“ЄС”), “це буде місце пам’яті й слави героїв, що полягли за Україну – з меморіалом і музейним комплексом”.

“Під час обговорення вдалося переконати колег повернути в текст законопроєкту важливу норму, яку профільний комітет викинув з нього під час другого читання: на військовому меморіальному кладовищі заборонено ховати колишніх КГБістів і посадовців КПСС та органів радянської влади“, – зазначив В’ятрович.

Нагадаємо, в першому читанні Верховна Рада ухвалювала проєкт про Національне меморіальне кладовище ще в березні 2021 року.

31 травня президент Володимир Зеленський заявив, що у війні з Росією Україна щодня втрачає 60-100 військових.

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