Україна щодня втрачає 60-100 військових, – Зеленський

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Щодня Україна втрачає 60-100 військових у війні проти Росії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтервʼю Newsmax.

“Ситуація на сході є дуже важкою. Ми втрачаємо від 60 до 100 військових щодня і маємо приблизно 500 поранених в бою”, – сказав президент.

Зеленський також нагадав, що Росія продовжує блокувати 22,5 млн тонн зерна.

“Щоб розблокувати територію з виходом до моря, з виходом до наших людей, нам потрібно воювати та мати зброю з дальністю враження до 120-140 кілометрів”, – зазначив він.

Президент підкреслив, що українцям таке озброєння потрібно для використання на своїй землі, а не для обстрілів Росії, яка на них напала.

“Я знаю, що деякі люди в США говорять, чи люди в Білому домі говорять, що ми можемо використати їх для нападу на Росію: дивіться, ми не плануємо нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Росії. Ми не бʼємося на її території”, – сказав він.

Зеленський додав, що ми хочемо розблокувати наші міста, і для цього потрібні боєприпаси, які можуть вражати цілі до 100 кілометрів.

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