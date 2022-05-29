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Невипуск Порошенка зв кордон грає на руку противникам членства України в ЄС, – євродепутат

29/05/2022 18:51

Заборона на виїзд у відрядження за кордон Петру Порошенку псує імідж України та додає аргументів тим, хто виступає проти надання Києву статусу кандидата у члени Євросоюзу.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це в ефірі телеканалу “Прямий” 29 травня заявив член комітету Європарламенту із закордонних справ, доповідач по Україні Міхаель Галер.

“Я переконаний, що на даному етапі таких ситуацій потрібно уникати. Звісно, ці події не сприяють іміджу України за кордоном”, – сказав він.

“На Заході є ті, хто вагається щодо цього (надання Україні статусу кандидата у члени ЄС) , а тому шукають аргументи, чому Україна може бути не готова стати навіть кандидатом. Отже, така поведінка і така практика явно, на мою думку, безумовно допомагає цим структурам і силам всередині ЄС, які не дуже люблять Україну”, – застеріг Галер.

Нагадаємо, 27-28 травня народний депутат від “ЄС”, п’ятий президент Петро Порошенко двічі намагався виїхати до Польщі через пункт перетину державного кордону на Львівщині. Він показав розпорядження голови Верховної Ради про своє відрядження в складі делегації від ВР на засідання Парламентської асамблеї НАТО та форум Європейської народної партії. Підставою відмови прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа, хоча в оточенні Порошенка заперечують факт якихось порушень.
Партія “Європейська солідарність” назвала непропуск свого лідера через кордон “ганебною історією на замовлення чинної влади”.

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Україна

Невипуск Порошенка зв кордон грає на руку противникам членства України в ЄС, – євродепутат

Заборона на виїзд у відрядження за кордон Петру Порошенку псує імідж України та додає аргументів тим, хто виступає проти надання Києву статусу кандидата у члени Євросоюзу. Як повідомляє “Європейська правда”,...

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