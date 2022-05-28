Всупереч закону: Порошенка вдруге не випускають за кордон у відрядження

Формальною підставою відмови у виїзді народному депутату, лідеру партії “Європейська солідарність” Петрові Порошенку у відрядження за кордон прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа. Він прямує на засідання Парламентської асамблеї НАТО та першої невдачі намагається перетнути польський кордон удруге.

Про причину відмови 28 травня повідомила “Українська правда” з посиланням на джерела в Державній прикордонній службі.

За даними джерел “УП”, у п’ятницю, 27 травня, о 21:50 Петро Порошенко прибув на пункт пропуску “Рава-Руська” у Львівській області, його супроводжували п’ять осіб. Під час проходження паспортного контролю депутат надав копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї НАТО до Литви для участі у весняній сесії ПА НАТО.

“Водночас (…) в ході перевірки цього документа виявилося не можливим встановити його дійсність: не зчитувався QR-код… Порошенку та його оточенню роз’яснили, що у зв’язку з вищезазначеним вони не можуть перетнути державний кордон. О 23.50 експрезидент та люди, які його супроводжували, повернулись на територію України”, – пише “Українська правда”.

Удень в суботу лідер “Європейської солідарності” вдруге спробував перетнути державний кордон України з Польщею, на тому ж ПП “Рава Руська”.

За словами джерел “УП”, Порошенко та особи з його оточення прибули трьома автомобілями. Депутат пред’явив дипломатичний паспорт.

Варто зазначити, що хейтери Порошенка в соцмережах виставляли цю подію як “спробу втечі”. Це категорично заперечують у “Європейській солідарності”. У партії називають непропуск свого лідера через кордон “ганебною історією на замовлення чинної влади”.

Нардеп від “ЄС” Микола Княжицький наголосив: “Нестор Шуфрич може перетинати державний кордон без обмежень, його однопартійці з мільйонами у валізах і десятками коштовних годинників теж. Депутатки від партії “Слуга народу” можуть вільно зустрічатися з біженцями на блакитних берегах Франції. А от Порошенку виїхати у законне відрядження на ПА НАТО заборонено.

Підстав [для заборони] немає. Жодних запобіжних заходів проти Порошенка зараз не існує, депутати не є військовозобов’язаними, жоден закон не обмежує права лідера опозиції виїхати за кордон“.

Княжицький припустив, що владі “потрібна диктатура, щоб здати території”, а президент Зеленський вводить в оману, коли запевняє західні аудиторії у своїй прихильності до демократії.

Голова фракції “ЄС” Ірина Геращенко показала розпорядження спікера ВР Стефанчука про відрядження групи депутатів, і серед них Порошенка, до Вільнюса 26-31 травня.

Вона також зазначила, що Петро Порошенко має запрошення виступити на саміті Європейської народної партії. На ці збори в Роттердамі український парламент відрядив дві групи депутатів – від ВО “Батьківщина” (серед них Юлія Тимошенко) та від партії “Європейська солідарність” (серед них Порошенко, 31 травня – 1 червня).

“Це офіційні парламентські відрядження, це важливі міжнародні заходи. Всі запрошення є в голови ВР, і всі відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ та підписані головою ВР Русланом Стефанчуком. Але Петра Порошенка не випускають ані на Парламентську асамблею НАТО, ані на саміт найвпливовішої європейської партії ЕРР.

А Україна точно прагне отримати статус кандидата в члени ЄС і ПДЧ в НАТО?

В Києві ще пам’ятають, що ці інституції базуються на принципах і цінностях, зокрема, на правах людини, демократії, повазі до опозиції, свободі слова?

Чи в нас вже автократія і тоталітаризм?” – запитала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, що 23 травня Служба безпеки України оприлюднила відео свідчень нардепа від “ОПЗЖ” Віктора Медведчука, який заявив, що незаконне заволодіння ТОВ “Прикарпатзахідтранс” ділянкою державного нафтопроводу та незаконна схема торгівлі вугіллям з ОРДЛО відбувалися за безпосередньою вказівкою президента Порошенка. Медведчук заявив про причетність до схем колишніх урядовців, екскерівництва Нацбанку, народних депутатів і представників правоохоронних структур.

Ролик зі свідченнями Медведчука проти Порошенка інтенсивно крутили на провладних телеканалах, зокрема в рамках національного телемарафону.

27 травня Петро Порошенко перебував у Львові та заявив, що чергова партія пікапів – 24 автівки Mitsubishi L200, придбані за його підтримки, – надійде у підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Фонд Порошенка спільно з ГО “Справа громад” та “Res_Publika. Брати по Зброї” реалізує масштабні проекти із забезпечення технікою та оснащенням українських бійців – Фонд Порошенка подвоює кожну зібрану небайдужими українцями гривню, повідомила пресслужба “ЄС”.

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