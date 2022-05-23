Медведчук заявив про причетність Порошенка до закупівлі вугілля з ОРДЛО, – СБУ

Підозрюваний у державній зраді та сприянні тероризму народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення проти п’ятого президента, лідера “Європейської солідарності” Петра Порошенка.

Про це в понеділок, 23 травня, інформує пресцентр СБУ.

Зокрема, Медведчук розповів про “схему виведення з державної власності” частини магістрального нафтопродуктопроводу “Самара – Західний напрямок” для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

“Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях”, – йдеться в повідомленні.

Підозрюваний запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання п’ятого президента.

“Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка”, – заявив Медведчук.

Крім того, нардеп розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України у так званих “Л/ДНР”, практично – у ватажків бойовиків.

“У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему”, – стверджує затриманий.

СБУ стверджує, що Медведчук назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам держави, – колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

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