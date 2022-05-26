На Донеччині росіяни зайняли село Мідна Руда, – ГШ

На Бахмутському напрямку в Донецькій області росіяни зайняли село Мідна Руда та перегруповуються.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 26 травня,

Зазначається, що на Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів наших військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ. Посилює угруповання за рахунок переміщення резервних підрозділів.

На Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх. З метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру наших військ завдає ударів по мостових переправах.

“На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат та відійшли. У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, оволодів населеним пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування”, – йдеться в повідомленні.

На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ, успіху не має.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілював позиції наших військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

На Запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

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