Прем’єр Італії в розмові з Путіним не побачив прагнення до миру та деблокади портів

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що не побачив жодних ознак того, щоб російська сторона прагнула до миру з Україною.

Про це 26 травня повідомляє італійське інформагентство ANSA.

“Я шукав розмови з президентом Путіним: метою було запитати, чи можна щось зробити, щоб розблокувати зерно, яке зараз знаходиться на складах в Україні, тому що продовольча криза, яка наближається і вже є в деяких африканських країнах, матиме гігантські масштаби та жахливі гуманітарні наслідки”, – сказав прем’єр-міністр.

“Я не бачив надії на мир під час телефонної розмови з президентом Росії Путіним”, – наголосив Драгі.

Під час телефонної розмови Драгі брехливий президент Росії заявив, набито “продовольча криза є наслідком санкцій” та “якщо санкції будуть зняті, Росія зможе експортувати зерно”.

“Але очевидно, що санкції є, тому що Росія напала на Україну”, – констатував Драгі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про “коридор” для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

Сполучені Штати також відкинули пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

При цьому, за даними ЗМІ, Туреччина веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

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