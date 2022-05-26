Туреччина веде переговори Україною і РФ щодо “коридору” для зерна, – ЗМІ

Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.
Про це в четвер, 26 травня, інформує Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника.
“Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною щодо експорту зерна з України”, – сказав він на умовах анонімності.
За його словами, переговори все ще продовжуються.
Нагадаємо, 25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море – в обмін на зняття санкцій та “розмінування Україною” акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про “коридор” для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.
Велика Британія та США відкинули ідею послаблення санкцій щодо РФ в обмін на зняття російської блокади українських портів для експорту врожаю.
Українські порти у Чорному морі були заблоковані після вторгнення Росії у лютому і там застрягли понад 20 мільйонів тонн зерна.
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