Штати не знімуть санкції з РФ в обмін на доступ до українських портів

Речник Державного департаменту США Нед Прайс. Фото: Getty Images

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США відкидають пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

Про це він заявив у середу, 25 травня, інформує “Європейська правда”.

“Звичайно, ми не зніматимемо санкції у відповідь на порожні обіцянки. І раніше ми чули порожні обіцянки від Російської Федерації. Я думаю, ми маємо підстави для скептицизму, коли ми чули різні обіцянки та пропозиції з Росії”, – сказав Прайс.

Він назвав жахливим те, що Росія прагне використовувати продукти харчування та енергію як зброю.

“Найшвидше вирішення проблеми зростання цін на сировину, зростання цін на продовольство у всьому світі – це припинення росіянами цієї жорстокої війни, припинення Росією блокади портів України, припинення нападів на зернові елеватори, припинення нападів на судна із зерном”, – додав Прайс.

Він відкинув твердження Росії про те, що це санкції проти неї викликали продовольчу кризу, заявивши, що РФ займається дезінформацією.

Нагадаємо, 25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море – в обмін на зняття санкцій та “розмінування Україною” акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про “коридор” для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

міністр оборони Британії відкинув ідею послаблення санкцій щодо РФ в обмін на зняття російської блокади українських портів для експорту врожаю.

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