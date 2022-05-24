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Росія збільшує масштаби крадіжок українського зерна на окупованих територіях. ФОТО

24/05/2022 15:29

На супутникових знімках зафіксували, як російські кораблі завантажують українське зерно в окупованому Криму. Найімовірніше його вивезли з окупованої Херсонщини та інших тимчасово непідконтрольних територій.

Про це в понеділок, 23 травня, повідомляє CNN з посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies.

На знімках видно два балкери під прапором Росії, “Матрос Позиніч” і “Матрос Кошка”, які пришвартувалися в тимчасово окупованому Севастополі поруч із зерносховищем.

На зображеннях, датованих 19 та 21 травня, зерно зі стрічки пересипають на російські балкери.

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Супутниковий знімок від Maxar Technology показує, як зерно завантажують у корпус корабля під російським прапором "Матрос Позиніч" в окупованому Криму, 19 травня

За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва судна покинули порт. “Матрос Позиніч”, якого раніше вже зловили на спробі “експорту” краденого українського зерна, прямує до Бейрута.

Натомість “Матрос Кошка” досі знаходиться неподалік порту Кавказ. Російські балкери мають місткість 30 тисяч тонн зерна.

Судно “Матрос Позинич” належить підсанкційній “Об’єднаної суднобудівної корпорації”.

Як відомо, що Крим не володіє такими обсягами зерна, і єдиним джерелом походження можуть бути тимчасово окуповані після 24 лютого території України.

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Україна

Росія збільшує масштаби крадіжок українського зерна на окупованих територіях. ФОТО

На супутникових знімках зафіксували, як російські кораблі завантажують українське зерно в окупованому Криму. Найімовірніше його вивезли з окупованої Херсонщини та інших тимчасово непідконтрольних територій. Про це в понеділок, 23...

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