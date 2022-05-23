Home / Україна / Економіка / Литва пропонує військово-морську операцію для зняття російської блокади і експорту українського зерна

Литва пропонує військово-морську операцію для зняття російської блокади і експорту українського зерна

23/05/2022 21:37

Литва запропонувала створення військово-морської коаліції для зняття російської блокади з українського експорту зерна через Чорне море.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запропонував план під час переговорів із британською колегою Ліз Трасс у Лондоні, інформує The Guardian у понеділок, 23 травня.

“Часу дуже мало. Ми наближаємося до нового врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім через чорноморський порт Одеса”, – сказав Ландсбергіс.

“Немає можливості зберігати це зерно і немає іншого адекватного альтернативного шляху. Вкрай важливо показати вразливим країнам, що ми готові вжити заходів, необхідних для того, щоб нагодувати світ”, – додав він.

Ландсбергіс припустив, що військово-морська операція з супроводу – не під егідою НАТО – могла б захистити кораблі із зерном, коли вони прямують через Чорне море та повз російські військові кораблі.

Він вважає, що крім Британії, необхідний захист могли б забезпечити країни, які постраждають від потенційної втрати зерна, такі як Єгипет.

План Литви вимагатиме розмінування частин Чорного моря для забезпечення безпечного проходу, а також угоди з Туреччиною, яка охороняє вхід до Чорного моря.

“Це буде невійськова гуманітарна місія, і її не можна порівнювати із безпольотною зоною. У цьому починанні використовуватимуться військові кораблі чи літаки, або й те, й інше, щоб гарантувати, що постачання зерна може безпечно залишити Одесу та дістатися Босфору без втручання Росії. Нам буде потрібна коаліція охочих — країн, які мають значну військово-морську міць, для захисту судноплавних шляхів, і країн, які від цього страждають”, – пояснив міністр.

За його словами, НАТО як альянс не має відігравати жодної ролі у цій операції.

Після зустрічі з Ландсберґісом Трасс сказала, що Британія хотіла б, щоб британські військово-морські кораблі приєдналися до ескорту, якщо вдасться вирішити практичні питання, включаючи розмінування та надання Україні більшої дальності зброї для захисту гавані від нападу Росії.

Британія обговорює з союзниками цей план, і для його активації, ймовірно, буде потрібна згода США.

“Що нам потрібно зробити, то це вирішити цю глобальну проблему продовольчої безпеки, і Британія працює над терміновим рішенням, щоб вивезти зерно з України”, – сказала урядовиця.

Читайте також:
Вкрадені загарбниками 27 тис. тонн українського зерна знайшли в Сирії

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Литва пропонує військово-морську операцію для зняття російської блокади і експорту українського зерна

Литва запропонувала створення військово-морської коаліції для зняття російської блокади з українського експорту зерна через Чорне море. Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запропонував план під час переговорів із британською...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse