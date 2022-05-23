Литва пропонує військово-морську операцію для зняття російської блокади і експорту українського зерна

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Фото: Delfi

Литва запропонувала створення військово-морської коаліції для зняття російської блокади з українського експорту зерна через Чорне море.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запропонував план під час переговорів із британською колегою Ліз Трасс у Лондоні, інформує The Guardian у понеділок, 23 травня.

“Часу дуже мало. Ми наближаємося до нового врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім через чорноморський порт Одеса”, – сказав Ландсбергіс.

“Немає можливості зберігати це зерно і немає іншого адекватного альтернативного шляху. Вкрай важливо показати вразливим країнам, що ми готові вжити заходів, необхідних для того, щоб нагодувати світ”, – додав він.

Ландсбергіс припустив, що військово-морська операція з супроводу – не під егідою НАТО – могла б захистити кораблі із зерном, коли вони прямують через Чорне море та повз російські військові кораблі.

Він вважає, що крім Британії, необхідний захист могли б забезпечити країни, які постраждають від потенційної втрати зерна, такі як Єгипет.

План Литви вимагатиме розмінування частин Чорного моря для забезпечення безпечного проходу, а також угоди з Туреччиною, яка охороняє вхід до Чорного моря.

“Це буде невійськова гуманітарна місія, і її не можна порівнювати із безпольотною зоною. У цьому починанні використовуватимуться військові кораблі чи літаки, або й те, й інше, щоб гарантувати, що постачання зерна може безпечно залишити Одесу та дістатися Босфору без втручання Росії. Нам буде потрібна коаліція охочих — країн, які мають значну військово-морську міць, для захисту судноплавних шляхів, і країн, які від цього страждають”, – пояснив міністр.

За його словами, НАТО як альянс не має відігравати жодної ролі у цій операції.

Після зустрічі з Ландсберґісом Трасс сказала, що Британія хотіла б, щоб британські військово-морські кораблі приєдналися до ескорту, якщо вдасться вирішити практичні питання, включаючи розмінування та надання Україні більшої дальності зброї для захисту гавані від нападу Росії.

Британія обговорює з союзниками цей план, і для його активації, ймовірно, буде потрібна згода США.

“Що нам потрібно зробити, то це вирішити цю глобальну проблему продовольчої безпеки, і Британія працює над терміновим рішенням, щоб вивезти зерно з України”, – сказала урядовиця.

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