Вкрадені загарбниками 27 тис. тонн українського зерна знайшли в Сирії

Фото: CNN

Росія продовжує спроби збути вкрадене українське зерно. 27 тонн вивезеного із Херсонської області загарбники завантажили на балкер “Матрос Позинич” та намагалися продати спочатку Єгипту, а потім Лівії.

Після відмови двох країн, судно виявили в сирійському порту Латакія, інформує CNN.

“Із Севастополя, згідно із супутниковими знімками та даними стеження, “Матрос Позинич” пройшов протоку Босфор і попрямував до єгипетського порту Олександрія… Зараз судно розташоване в сирійському порту Латакія, згідно з джерелами судноплавних компаній”, – зазначає видання в матеріалі, опублікованому 12 травня.

МЗС України вже зверталося до Сирії з вимогою заарештувати вкрадений вантаж, проте не отримало відповіді.

“Сирійський режим має тісні відносини з Росією, і російські військові часто перебувають у Латакії. “Матрос Позинич” названий на честь російського солдата, який загинув у Сирії у 2015 році”, – зазначило видання.

Балкер “Матрос Позинич” входить до підсанкційної “Об’єднаної суднобудівної корпорації”. Судно є одним із трьох російських кораблів, які намагаються експортувати крадене українське зерно, зазначає видання.

Із 24 лютого окупанти вкрали та вивезли з України щонайменше 400 тис. тонн зерна. Це близько третини запасів із чотирьох областей країни – Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської.

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