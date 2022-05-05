Росіяни намагалися продати в Єгипет вкрадене українське зерно

Ілюстративне фото

Російське судно завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тис. тонн зерна і спробувало продати його Єгипту. Однак після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.

Про це в середу, 4 травня, повідомив портал “Миротворець” з посиланням на дані трекінгової системи суден MarineTraffic.

Інформацію також підтвердили в уряді на запит “Економічної правди”.

Так, судно “Матрос Позинич” завантажило 27 тис. тонн зерна в окупованому Криму і прямувало з ним до єгипетського порту Александрія.

“Матрос Позинич” входить до підсанкційної “Об’єднаної суднобудівної корпорації”.

Як відомо, російські окупанти крадуть і вивозять зерно на тимчасово окупованих територіях України.

Судно пройшло Босфор 23 квітня і вирушило до Керченської протоки, після чого до 27 квітня перебувало в Керченській протоці на якірній стоянці порту Кавказ без вантажних операцій.

27 квітня судно вимкнуло АІС (автоматична система ідентифікації, яка має бути ввімкненою для всіх суден згідно міжнародних морських правил).

Вже 28 квітня “Матрос Позинич” помітили в окупованому Севастополі біля зернового терміналу стивідорної компанії “Авліта”, яка в російських реєстрах значиться як “Авал”.

30 квітня судно рушило в напрямку порту єгипетської Александрії.

“За нашою інформацією, нині російська сторона спрямувала судно із зерном, вкраденим на півдні України, в сторону Лівану та Сирії. Міністерство закордонних справ вже звернулося до ліванських та сирійських органів, щоб вони арештували крадений вантаж, якщо російський суховантаж зайде в їхні порти”, – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі”, – додав він.

Ніколенко наголосив, що спустошення тимчасово захоплених населених пунктів на Херсонщині, вивезення звідти зерна та сільськогосподарської техніки, підриває не лише продовольчу безпеку України, але і значної частини світу, залежної від українського продовольства.

МЗС разом із правоохоронними органами та міжнародними партнерами працюватиме над тим, щоб кожна російська компанія, яка буде пов’язана з незаконними оборудками із українським зерном, понесла відповідальність, резюмували у відомстві.

За останніми даними MarineTraffic судно було на стоянці у порту Кавказ і 4 травня рушило у напрямку Бейрута.

Судно “Матрос Позинич” належить російській компанії ТОВ “Крейн Марін Контрактор”, як і “Матрос Кішка” та “Михайло Ненашев”. Зазначається, що усі три судна здійснюють регулярні рейси з можливим вивезенням зерна з окупованого Криму.

Читайте також:

СБУ запускає чат-боти для ідентифікації зрадників і мародерів