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СБУ запускає чат-боти для ідентифікації зрадників і мародерів

04/05/2022 15:35
СБУ табличка

Служба безпеки України запускає два нові чат-боти, через які кожен громадянин матиме можливість оперативно передати правоохоронцям дані для ідентифікації зрадників і мародерів.

Про це в середу, 4 травня, інформує пресцентр СБУ.

Зокрема йдеться про чат-бот “Знайди зрадника”, на який можна надіслати інформацію про людей, які співпрацювали з російськими загарбниками, а також про інтернет-агентів, які передають ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на його підтримку.

Другий чат-бот – “Стоп мародер” – призначений для збору інформації про тих, хто розкрадає чуже майно під час війни.

Передані дані будуть перевірені і розміщені на створеному СБУ сайті.

Також продовжує функціонувати офіційний чат-бот STOP Russian War, інформація з якого вже допомогла українським захисникам завдати значних втрат російським загарбникам.

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Україна
СБУ табличка

СБУ запускає чат-боти для ідентифікації зрадників і мародерів

Служба безпеки України запускає два нові чат-боти, через які кожен громадянин матиме можливість оперативно передати правоохоронцям дані для ідентифікації зрадників і мародерів. Про це в середу, 4 травня, інформує...

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